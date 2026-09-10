Peter Neururer'den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanından mağlubiyetle dönerek sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray'da yıldız futbolcu Leroy Sane, sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olurken Alman basınında da gündemdeki yerini koruyor. Deneyimli Alman teknik direktör Peter Neururer, Almanya Milli Takımı'nın başına geçen Jürgen Klopp'un kadro tercihleri ve Sane'nin geleceği hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SANE VE GORETZKA İÇİN TEHLİKE

Klopp yönetiminde milli takımda ciddi kadro değişiklikleri yaşanabileceğini vurgulayan Neururer, Leroy Sane ve Leon Goretzka gibi isimlerin milli takımdaki sürelerinin dolduğunu savundu.

''EN SON NE ZAMAN GÖSTERDİ?''

Leroy Sane'nin milli takımdaki geleceği hakkında karamsar konuşan Neururer, "Klopp tamamen performans ilkesine göre hareket edecek bir teknik adam. Bu oyuncuyu severim ama bu kaliteyi en son ne zaman gösterdi? Ne yazık ki milli takımdaki süresi doldu, geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ALMANYA MİLLİ TAKIM KARNESİ

Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Panzerler ile çıktığı 80 resmi karşılaşmada 18 gol kaydetti.