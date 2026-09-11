Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri

Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri yeniden hesaplandı. Football Meets Data'nın raporuna göre iki temsilcimizin de ilk 8'e girme ve ilk 24 içinde yer alarak play-off'a kalma şansı geriledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olurken Fenerbahçe sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İlk haftanın ardından alınan sonuçlar, takımların lig aşamasındaki tur ihtimallerini de değiştirdi.

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ YÜZDE 4,3'E DÜŞTÜ

Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlama ihtimali yüzde 4,3 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilerin ilk 24 içerisinde yer alarak play-off'a kalma ihtimali ise yüzde 49,6 oldu. İlk hafta maçları öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 8 şansı yüzde 11,3, ilk 24'e kalma ihtimali ise yüzde 59,9 olarak hesaplanmıştı.

GALATASARAY'IN DA ŞANSI GERİLEDİ

Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın da hesaplamalardaki oranları düştü. Sarı-kırmızılıların ilk 8'e girme ihtimali yüzde 3,6, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off'a kalma ihtimali ise yüzde 44,4 olarak belirlendi. İlk hafta öncesinde Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali yüzde 9,1, play-off şansı ise yüzde 54,8 seviyesindeydi.

ZİRVENİN FAVORİSİ DE DEĞİŞTİ

İlk hafta sonuçları yalnızca temsilcilerimizin değil, turnuvanın zirvesindeki tahminlerin de değişmesine neden oldu. Sezon başlamadan önce lig aşamasını Arsenal'ın lider tamamlayacağı öngörülürken, ilk maçların ardından Real Madrid zirvenin yeni favorisi oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri - Son Dakika
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