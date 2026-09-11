Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti - Son Dakika
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Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
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Ankara'da bir düğün konvoyundaki gelin arabasının arkasına yazılan "Hizmetçim geliyor" ifadesi aileler arasında meydan kavgasına dönüştü. Yazıya öfkelenen kayınpederin damada saldırdığı, çıkan arbedede damadın hastanelik olduğu iddia edildi.

Ankara'da gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin arabasının arkasına yazılan esprili not, iki aileyi karşı karşıya getirdi. Araç arkasındaki "Hizmetçim geliyor" yazısını gören gelinin babası, duruma sert tepki gösterdi.

KAYINPEDER DAMADA SALDIRDI

İddiaya göre yazıyı görünce sinir krizine giren kayınpeder ile damat arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Gelin tarafının da dahil olduğu iddia edilen kavgada darp edilen damat, hastaneye kaldırıldı.

İşte olay çıkaran o yazı; 

Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    damat akillanmistir ?? 23 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    haketmiş 20 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Yapay zeka ..yüklenın yoruma :)))) 2 1 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    uydur uydur servis et 2 1 Yanıtla
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