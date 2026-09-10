18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy\'de inanılmaz anlar

18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZEL KOREOGRAFİ

Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu. Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

''YENİDEN AVRUPA'YI KORKUTMAYA HAZIRLANIYOR''

Sarı-lacivertli tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.