Lüks otelde 30 milyon TL\'lik hesap! Katarlı şeyh sırra kadem bastı

Katar kraliyet ailesinin üyelerinden Şeyh Nasser bin Abdullah Al-Thani, İngiltere ve İspanya'daki iki ayrı dosyayla gündeme geldi. Londra'nın en lüks otellerinden The Dorchester'da yaptığı konaklamalardan kalan yaklaşık 458 bin sterlinlik faturayı ödemediği belirtilen Al-Thani'nin borcu mahkemeye taşındı.

İngiltere'deki mahkeme, otelin alacağının tahsili için Katarlı şeyhe ait sınırlı üretim bir otomobilin satılmasına izin verdi.

OTEL FATURASI 30 MİLYON TL'Yİ BULDU

The Dorchester, ödenmeyen konaklama, oda ve diğer masraflar nedeniyle mart ayında Al-Thani'ye karşı dava açtı.

Central London County Court, temmuz ayında oteli haklı buldu. Mahkeme belgelerine göre Al-Thani'nin 198 bin 180 sterlin oda ve konaklama ücreti, 3 bin 266 sterlin faiz ve 256 bin 627 sterlinlik ek tutarla birlikte toplam 458 bin sterlinden fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Al-Thani'nin duruşmaya katılmadığı ve mahkemede kendisini temsil eden bir avukatın da bulunmadığı belirtildi.

OTEL, ŞEYHİN OTOMOBİLİNİ SATACAK

Mahkeme, borcun tahsil edilebilmesi amacıyla Al-Thani'ye ait 2011 model Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari otomobilin satılmasına da izin verdi.

Sınırlı sayıda üretilen otomobilin yaklaşık 23 bin 500 sterlin değerinde olduğu belirtilirken, aracın satışından elde edilecek paranın yüz binlerce sterlinlik borcun yalnızca küçük bir bölümünü karşılayabileceği ifade edildi.

AVUKATLARI BORCA İTİRAZ ETTİ

Al-Thani'nin avukatları ise müvekkillerinin mahkeme sürecinden kısa süre önce haberdar olduğunu ve belgelerin kendisine usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediğini savundu.

Hukuk ekibi ayrıca The Dorchester'ın talep ettiği miktara itiraz ederek mahkeme kararının iptal edilmesi için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

İSPANYA'DA DA ARANIYOR

Al-Thani'nin başı yalnızca Londra'daki otel faturasıyla dertte değil. İspanya'da Malaga futbol kulübünün yönetimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Al-Thani ailesinin dört üyesi hakkında Avrupa ve uluslararası yakalama ve teslim emirleri çıkarıldı.

Soruşturmada aile üyeleri hakkında zimmete geçirme, sadakatsiz yönetim ve kötüye kullanma niteliğindeki kararların alınması suçlamaları bulunuyor. İspanyol yargısı, şüphelilerin adreslerinin Doha'da olduğunu bildirmelerine rağmen daha sonra Almanya ve İtalya'da tespit edildiklerini belirtti.

SCHENGEN VE INTERPOL'E BİLDİRİLDİ

Yakalama kararlarının Schengen Bilgi Sistemi'ne (SIS) girilmesine, SIRENE ve Interpol'e bildirilmesine karar verildi. Böylece Al-Thani ailesinin haklarında karar bulunan üyelerinin farklı ülkelerde tespit edilmesi halinde yakalanarak İspanya'ya teslim edilmesinin önü açıldı.

Mahkeme, şüphelilerin İspanya dışında bulunmaları ve yargı sürecine katılmamaları nedeniyle kaçma riski bulunduğunu değerlendirdi.

MALAGA'DAKİ YÖNETİM GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

Nasser bin Abdullah Al-Thani daha önce Malaga'da başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. 2020 yılında mahkeme, Al-Thani'yi, iki kardeşini ve babasını kulüpteki yönetim görevlerinden uzaklaştırmıştı.