Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı - Son Dakika
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Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

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İstanbul'da Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova ile Sayyora Ergashaliyeva'yı öldürüp cesetlerini parçaladıktan sonra farklı ilçelerdeki çöp konteynerlerine attıkları belirtilen iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'e 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Turdimurotov'un mahkemedeki "En ağır cezayı hak ediyorum" sözleri dikkat çekti.

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova ile Sayyora Ergashaliyeva'yı öldürdükten sonra cesetlerini İstanbul'un farklı ilçelerindeki çöp konteynerlerine attıkları belirtilen Özbekistan uyruklu Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, her iki sanığa da 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık' suçundan ise 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezası verdi.

AİLESİNİN İHBARIYLA OLAY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Sayyora Ergashaliyeva'dan 23 Ocak'tan bu yana haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Sayyora'nın, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Ekiplerin güvenlik kamerası görüntülerini  incelemesi sonucu, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın ardından Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in de adrese girdiği tespit edildi. 

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıktıkları, ardından beyaz renkli valizle adresten ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizde bulunan parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev ile yapılan görüşmelerde, Sayyora Ergashaliyeva'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak İstanbul'un farklı ilçelerindeki çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı. Anadolu 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

'SAYYORA'YI TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM'

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev savunmasında, "Sayyora benim dini nikahlı eşimdir. Diğer maktul Durdona'yı tanımıyorum. Dilshod arkadaşım olur. Sayyora beni aldattığı için namus sebebiyle öldürdüm. Tek başıma yaptım. Ailesi burada olduğu için ayrıntıları anlatmak istemiyorum. Diğer sanık Dilshod'un bana bir yardımı olmadı. Bir gün sonra diğer maktul Durdona benim yaşadığım eve geldi. Durdona'yla Dilshod'un arası iyi değildi, barıştırırım diye düşündüm. Sayyora'nın telefonundan Durdona'ya ben mesaj atmadım, bilgim yok. Durdona'nın nasıl öldüğünü bilmiyorum. Sayyora öldükten sonra cesedi evdeydi. Poşetlerle kanlı battaniye ve elbiseleri alıp götürdüm. Cesedi parçalamadım. Durdona'yı ben öldürmedim, parçalamadım da. Benden Dilshod yardım istedi, onunla beraber bavulu indirdim. Bavulda ne olduğunu bilmiyordum. Sayyora'yı öldürdüğüm gece Dilshod evde yoktu. Sayyora'yı tek başıma öldürdüm, bana kimsenin yardımı olmadı" dedi.

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

'EN AĞIR CEZAYI HAK EDİYORUM'

Tutuklu sanık Dilshod Turdimurotov ise beyanında, "Ben sadece Durdona'yı namus meselesinden dolayı öldürdüm. Başka da bir şeyi kabul etmiyorum. Kafam yerinde olmadığı için cesedi parçaladım. Yaptığım işlerin izahı yoktur, pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım" dedi. Müşteki olarak beyanı alınan Erhan Dursun ise Durdona Khakımova'nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu, maktulün başka biriyle resmi nikahlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin" dedi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık' suçundan 2'şer kez 7'şer yıl, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki sanığı 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık' suçundan ise 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların olay günü eylem ve iş birliği içerisinde hareket ederek maktullerden önce Sayyora Ergashaliyeva'yı bıçakla öldürdükleri, başını, ayaklarını ve kollarını ayırıp çöp poşeti içerisinde olay yerine yakın çöp konteynerlerine, vücudun ana gövdesini ise Fatih ilçesinde bulunan cami yakınlarındaki çöp kutusuna attıkları belirtildi. Akabinde sanıkların tekrar aynı eve gelerek Durdona Khakımova'yı bıçakla öldürdükleri, parçaladıktan sonra çöp poşeti ve valizle birlikte çöp konteynerine attıkları aktarılan iddianamede, sanıkların iş birliği içerisinde hareket ettikleri ifade edildi. İddianamede, her iki sanığın da 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı - Son Dakika

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