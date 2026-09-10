Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Kamuoyunda "Nev" adıyla tanınan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Nevzat Doğansoy’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 57 yaşındaki ünlü ismin karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

DOKTOR GÖZETİMİNDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Alınan bilgilere göre bir süredir hastanede bulunan sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların sıkı gözetimi altında devam ettiği bildirildi.

Müzikseverleri endişelendiren haberin ardından sanatçının sağlık durumuyla ilgili süreç yakın takibe alındı.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 İstanbul doğumlu olan Nevzat Doğansoy, müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara geçiş yapan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

Kariyerindeki kırılma noktasını 2000 yılında Teoman’ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesinde yaşayan Nev, bu sayede sesini geniş kitlelere duyurdu.

İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ve bu albümdeki "Zor" isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Müzik kariyeri boyunca "Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Bir Nev-i Alaturka" ve "Kıyısız Deniz" gibi başarılı çalışmalara imza attı.

Ünlü şarkıcı Türk sanat müziği eserlerini rock, tango ve latin tınılarıyla harmanladığı "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle 2011 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti" seçildi.