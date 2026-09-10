Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Nev'den sevenlerini üzen haber geldi. Kamuoyunda Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü belirtildi.

Kamuoyunda "Nev" adıyla tanınan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Nevzat Doğansoy’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 57 yaşındaki ünlü ismin karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

DOKTOR GÖZETİMİNDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR 

Alınan bilgilere göre bir süredir hastanede bulunan sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların sıkı gözetimi altında devam ettiği bildirildi. 

Müzikseverleri endişelendiren haberin ardından sanatçının sağlık durumuyla ilgili süreç yakın takibe alındı.

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 İstanbul doğumlu olan Nevzat Doğansoy, müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara geçiş yapan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

Kariyerindeki kırılma noktasını 2000 yılında Teoman’ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesinde yaşayan Nev, bu sayede sesini geniş kitlelere duyurdu.

İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ve bu albümdeki "Zor" isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Müzik kariyeri boyunca "Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Bir Nev-i Alaturka" ve "Kıyısız Deniz" gibi başarılı çalışmalara imza attı.

Ünlü şarkıcı Türk sanat müziği eserlerini rock, tango ve latin tınılarıyla harmanladığı "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle 2011 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti" seçildi.

Yoğun Bakım Ünitesi, Magazin, Müzik, Nev, Son Dakika

Son Dakika Nev Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trabzonspor’da ibre Şenol Güneş’e döndü Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
Rusya’nın tatil cennetinde alevler yükseldi İnsansız deniz araçlarıyla vurdular Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular
Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı
Okan Buruk’tan Sporting maçı hakemine ağır tepki Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemine ağır tepki

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 20:08:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement