Güllü\'nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar\'lık performans sergiliyordu

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Olayın tek tanığı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu, kayıtta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesindeki davranışlarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

TEK TANIĞIN SESSİZLİĞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Soruşturma kapsamında yeni ses kaydı ortaya çıkan Sultan Nur Ulu, olayın ardından neden bir süre sessiz kaldığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulu, baskı ve zorunluluk nedeniyle bildiklerini bir süre anlatamadığını öne sürerek, emniyete götürüldüğü sırada yaşananlara ilişkin her şeyi anlatacağını daha önce de söylediğini ifade etti.

Güllü'nün ölümünde Tuğyan Ülkem Gülter'in sorumlu olduğunu iddia eden Ulu, olay gecesine ilişkin bazı ayrıntıları da paylaştı.

"MALKATA" DETAYINI ANLATTI

Ulu'nun iddiasına göre olay gecesi Tuğyan, "Malkata" isimli parçanın açılmasını istedi. Şarkının çalmaya başlamasının ardından Güllü'nün odaya geldiğini belirten Ulu, söz konusu parçayı daha önce hiç duymadığını söyledi.

Ulu, yaşanan olayın ardından Tuğyan'a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu ancak herhangi bir yanıt alamadığını, bunun yerine Tuğyan'ın ağlama krizine girdiğini öne sürdü.

"ÇOK GÜZEL BİR ROL YAPIYORDU"

Sultan Nur Ulu, ses kaydında Tuğyan'ın olay sonrasındaki tavırlarına ilişkin de ağır iddialarda bulundu.

Kendisinin de annesini kaybettiğini belirten Ulu, insanların yaşadığı acının nasıl olduğunu bildiğini ifade ederek, Tuğyan'ın yaşadığı üzüntünün gerçek olmadığı iddiasını dile getirdi.

Ulu, "İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni ses kaydının ardından dosyadaki iddialar yeniden gündeme geldi. Ulu'nun açıklamalarında yer alan suçlamaların soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.