Yunanistan'da şarkıcı Mazonakis'in plazmaferez tedavisi sırasında ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da şarkıcı Mazonakis'in plazmaferez tedavisi sırasında ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Yunanistan'ın ünlü şarkıcılarından Yorgos Mazonakis'in (54), plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı ve merkezin işlem için yetkili olup olmadığı soruşturuluyor.

Yunanistan'ın ünlü şarkıcılarından Yorgos Mazonakis'in (54), plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı ve merkezin işlem için yetkili olup olmadığı soruşturuluyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, olayla bağlantılı iki doktorun gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Haberlerde, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edildiği, bu nedenle işlemin başlamış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Doktorlardan birinin ise Mazonakis'in ikinci damar yolu açılmaya çalışıldığı sırada fenalaştığını ve plazmaferez işleminin henüz başlamadığını savunduğu aktarıldı.

Sağlık merkezinden yapılan acil yardım çağrısının ardından olay yerine ulaşan ekiplerin Mazonakis'in nabzının atmadığını belirlediği, şarkıcının Elpis Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini açıkladı.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis de merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Mazonakis'in ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılacak otopside, kalp durmasının plazmaferez işlemiyle bağlantısının da araştırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da şarkıcı Mazonakis'in plazmaferez tedavisi sırasında ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da şarkıcı Mazonakis'in plazmaferez tedavisi sırasında ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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