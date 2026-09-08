Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı

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İstanbul Fatih'te bir taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı müşterilerini aracından indirip darp etti. Polis ekipleri, şüpheli sürücüyü kısa sürede yakalayarak 'kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı müşterileriyle tartıştı. Müşterilerini araçtan indirdikten sonra darbederek olay yerinden uzaklaşan sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, 6 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında Fatih'in Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi.

ÜCRET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü İ.H.K. (37) ile müşterileri arasında taksi ücreti nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, müşterilerini araçtan indirdi.

İ.H.K., araçtan indirdiği müşterilerini darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen İ.H.K., kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sırasında müşterileriyle taksi ücreti konusunda anlaşamadığını belirttiği öğrenilen İ.H.K., "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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