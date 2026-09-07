Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu - Son Dakika
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Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

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Elazığ'da cenaze sahiplerinin acılı günlerinde yemek hazırlama ve ikram etme yüküyle karşılaşmaması için dikkat çeken bir karar alındı. Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Hacı Osmaniye Camii'nin altında bulunan taziye yerinde yemek verilmesi yasaklandı. Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, "Burası yas yeridir" diyerek uygulamanın Elazığ genelindeki diğer camilerde de hayata geçirilmesini istedi.

Elazığ'da bir camide cenaze sahiplerinin maddi ve manevi yükünü azaltmak amacıyla taziye yemeklerinin verilmesi yasaklandı. Dernek Başkanı Selahattin Doğan, uygulamanın kent genelindeki diğer camilerde de hayata geçirilmesini istedi.

VATANDAŞ OLUMLU KARŞILADI 

Elazığ'da taziye kültürüne ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Hacı Osmaniye Camii'nde dernek kararıyla alınan kararda, caminin altında bulunan taziye yerinde yemek vermek yasaklandı. Cenazesi olan vatandaşları hem maddi hem de manevi yönden zora sokmamak  için alınan karar, olumlu bir şekilde karşılandı. Alınan kararın kent genelinde uygulanmasını istediklerini dile getiren Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, vatandaşların çocuğunun bu kararı olumlu karşıladığını ifade etti.

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

"DİĞER CAMİLERDE DE BU KARARIN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Dernek olarak bir karar aldıklarını aktaran Doğan, "Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz. Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir" dedi.

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu - Son Dakika
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