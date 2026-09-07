Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı - Son Dakika
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Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangın Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Yangında 3 mahalle tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın karamasıyla birlikte ise mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Hava desteğinin olmaması mücadeleyi güçleştirirken bazı bölgelerde tedbir amaçlı yerleşim alanlarının boşaltıldığı bildirildi.

ALEVLER 70 KİLOMETRE UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'nın merkeze 20 kilometre mesafedeki merkez ilçesi Aksu'da çıkan orman yangınında gökyüzüne ulaşan alev ve dumanlar 70 kilometre mesafedeki Manavgat'tan da görüldü. Yangın anında gökyüzünde oluşan siyah duman bulutu, havanın kararmasıyla birlikte yer yer kızıl alevlere dönüşmeye, gökyüzünde kırmızı bir bulut oluşturmaya başladı.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale edilen yangında, alevler geceyi kırmızıya bürüdü. Yangın kentin farklı ilçelerinden de görüntülendi.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangının bu noktada önünün kesilebilmesi için çaba sarf ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri ekipler tarafından boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri tehlikeli noktalara giriş çıkışları kapattı.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve Antalya merkez Kepez ilçesine kadar uzandığını belirterek, "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz'de tedbir amaçlı boşaltılan evler var" dedi.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle ve çok sayıda ev tahliye edildi.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

KÜLLER KENT MERKEZİNE YAĞDI

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler vatandaşların evlerini tahliye etmesi için anonsla çağrıda bulundu. Diğer yandan Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı




Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı



Kaynak: İHA-DHA

Orman Yangını, Aksu Enerji, Döşemealtı, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Antalya Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    yeter artık yeter artık diye bagirasim var nereye kadar gidecek bu yangınlar kim niçin yakıyor sebep nedir 2 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Dağdan inen ayılara sormak lazım 0 0
  • Enver Işık Enver Işık:
    Öncelikle orman içindeki yerleşkelerin etrafında 25 metrelik ağaçsız alan açılmalı. Toplu yerleşim yerleri çevresine yağmurlama sistemi kurulmalı. Böylelikle köylüler bile kendi çabaları ile yapmış oldukları havuzu doldurarak ev iş yeri vs yerlerinin yanmasını önleyebilir. Orman kendini yeniler lakin evler iş yerleri işletmeler vs vs yemilemeyez. Ve yüklü miktarda ekonomik kayba neden olur 0 0 Yanıtla
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