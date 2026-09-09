Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu - Son Dakika
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Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu

Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu
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Beşiktaş'taki bir kafenin ortak kullanım alanındaki tuvaletin tavanına cep telefonu gizleyerek müşterileri kayda aldığı belirlenen çalışan gözaltına alındı. İşletme sahibinin fark ettiği telefonda yaklaşık 22 dakikalık gizli çekim bulunurken, şüphelinin daha önce de benzer kayıtlar yapıp yapmadığı araştırılıyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir kafenin ortak kullanım alanında bulunan tuvaletin tavanına cep telefonu yerleştirerek müşterileri kayda alan kafe çalışanı gözaltına alındı. Cihazın içerisinde 22 dakikalık gizli çekim tespit edildi.

TAVANA GİZLENEN TELEFONU İŞLETME SAHİBİ FARK ETTİ

Gazeteci Çağdaş Evren Çelik'in haberine göre, Beşiktaş'taki kafede yaşanan skandal, işletme sahibinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Ortak kullanılan tuvaletin tavanına gizlenmiş bir cep telefonu olduğunu fark eden kafe sahibi, cihazı kontrol ettiğinde aktif olarak video kaydı yapıldığını belirledi ve durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

22 DAKİKALIK KAYIT BULUNDU

İhbar üzerine kafeye gelen emniyet güçleri, söz konusu cep telefonunun işletmede görev yapan çalışanlardan birine ait olduğunu tespit etti. Telefonda yapılan ilk incelemede yaklaşık 22 dakikalık gizli çekim görüntüsü bulundu. Şüpheli kafe çalışanı polis ekiplerince gözaltına alınırken, şahsın daha önce de benzer şekilde kayıt yapıp yapmadığını tespit etmek amacıyla başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu - Son Dakika
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