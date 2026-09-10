Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı

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Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu firari Yakup Kerem Saral’ın talimatıyla Sedat Şahin’e yönelik planlanan roketatarlı suikast eylemi, polis ekiplerinin operasyonuyla engellendi. Beykoz'da peyzaj alanına gizlenmiş cephaneliğin ele geçirildiği soruşturmada, 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda yankı uyandıracak dev bir suikast planı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu; Sedat Şahin’e yönelik keşif çalışmalarından silah deposuna, tetikçilerin kaçış planından yapılacak ödemelere kadar organize edilen eylem henüz hayata geçirilmeden engellendi.

KADIKÖY’DE BAŞLAYAN OPERASYON BEYKOZ’DA CEPHANELİĞE UZANDI

Operasyonun ilk aşaması 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de gerçekleşti. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu maddelerle yakalandı. İstihbarat analizlerini derinleştiren ekipler, soruşturmayı Beykoz’daki bir peyzaj alanına taşıdı. Ağaçların ve saksıların arasına gizlenen, operasyondan bir gün önce ise konteynıra taşındığı belirlenen cephanelikte; 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47), 2 MP5 otomatik silah, 1 çalıntı motosiklet ve eylemde kullanılacak yabancı plakalı bir otomobil ele geçirildi.

SUİKAST TALİMATI FİRARİ YAKUP KEREM SARAL'DAN

Soruşturmanın odağında, hakkında kırmızı bülten bulunan ve yurt dışında firari olarak yaşayan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral yer aldı. İncelemelerde Saral’ın eylemi gerçekleştirecek tetikçileri saldırı sonrasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapmayı vadettiği saptandı.

SEDAT ŞAHİN ANBEAN TAKİP EDİLMİŞ

Şüphelilerden el konulan dijital materyallerde, Sedat Şahin’in fotoğrafları, katılacağı davet ve organizasyon bilgileri ile adım adım yürütülen keşif faaliyetlerine ulaşıldı. Ayrıca cihazlarda uyuşturucu ticareti yazışmaları ve çok sayıda silah görseli tespit edildi.

19 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Eyleme iştirak ettiği belirlenen 7’si İran uyruklu, 1’i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adrese yapılan baskınlarda 1 UTAŞ marka silah daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüphelinin tamamı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sedat Şahin, İstanbul, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    TikTok ta poz vermemek lazım! 0 2 Yanıtla
  • saimgolen9@gmail.com [email protected]:
    biri kırmızı bültenle aranıyor diyeri cumhurbaşkanı danışmanı nasıl oluyor 0 0 Yanıtla
  • 8rbkf8zwj8 8rbkf8zwj8:
    herkes insanların bindiği arabayla oturduğu mekana hevesleniyor … kolay mı acaba böyle yaşamak diye soran yok. bedelini ödedikleri hayatın halen daha ödemek zorunda kalmaları gerçekten zor 0 0 Yanıtla
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