Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı

Kamerun\'da ayrılıkçıların saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı
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Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 1 polis komiseri hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 1 polis komiseri hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Komiser Mbah Tobie Damase'nin de bulunduğu idari yetkililer ve güvenlik güçlerinden oluşan heyet, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Wum şehrinde okulları ziyaret ettiği sırada Anglofon ayrılıkçıların silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Komiser Damase hayatını kaybetti, 6 öğretmen silahlı kişilerce kaçırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması ve kaçırılan öğretmenlerin bulunması için bölgede operasyon başlattı.

Heyet, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından eğitimin yeniden başlayıp başlamadığını kontrol etmek amacıyla bölgedeki okulları ziyaret ediyordu.

Kamerun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı bu hafta başlarken, ülkenin İngilizce konuşulan Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde ayrılıkçı gruplar, okulların açılmasını engellemek amacıyla bir haftalık genel hareket kısıtlaması ilan etmiş, bu süre içinde evlerinden çıkanları ölümle tehdit etmişti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney ve Kuzey-Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 6 öğretmen kaçırıldı - Son Dakika
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