Yeni Parti'li Günaydın: Üsküdar'daki seçimlere itiraz edeceğiz - Son Dakika
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Yeni Parti'li Günaydın: Üsküdar'daki seçimlere itiraz edeceğiz

Yeni Parti\'li Günaydın: Üsküdar\'daki seçimlere itiraz edeceğiz
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YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçime itiraz edeceklerini söyledi.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçime itiraz edeceklerini söyledi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçime ilişkin, "Bugün 9 Eylül'ü nasıl gururla anıyorsak dün 8 Eylül tarihini de Türkiye'nin seçimli demokratik yaşamı için bir kara leke olarak görmek zorundayız. Dün Üsküdar'da yapılanlar ilçe ile sınırlı olmayan bir skandalın ve adeta bir utanç vesikasının tarihe geçirilmiş şeklidir. Sistemli, planlı, eşgüdümlü, örgütlenmiş bir kumpas sahneye konuldu. Üstelik araçsallaştırılmış yargı, yedeklenmiş kamu idaresiyle ve tek parti devletine dönüştürülmüş yapısı ile birlikte büyük bir utanmazlığı ibretle izledik" ifadelerini kullandı.

'YEREL SEÇİM TARİHİNİ ERKENE ÇEKİN'

Günaydın, "Bu kumpasın sonucunda başkanvekili olarak bir AKP'li oturtuldu. Şimdi siz Üsküdar'ı aldınız öyle mi? Hani diyorsunuz ya, 'Bütün bunlar neden oldu? Çünkü Üsküdar'da hizmet eksikliği vardı ve vatandaş bundan memnun değildi.' Vatandaş neden memnundu ve siz neden memnun değildiniz söyleyeyim; ecdat yadigarı olarak tanımladığınız bütün alanlara kafeleri, restoranları yapıp dünyalığınızı üst üstte yığıyordunuz. Oraya biz zabıtalarla, mahkeme kararlarıyla gittik ve karşımızda pompalı haydutları gördük. Ama o haydutlarla beraber kaçak yapılarınızı kafanıza yıktık. Daha da ötesi bir sürü kamu binasını vakıflara, tarikatlara ve özel mülkünüze transfer etmiştiniz; onlar şakır şakır geri alındı. Üsküdar halkı, Sinem Dedetaş'tan ve ortaya koyduğu cesur, kararlı, dürüst yönetiminden memnundur. Tersini söylüyorsanız, utanmadan televizyonlarda bu utanç vesikasını dahi savunabilecek kadar aymazlığa düştüyseniz sizin sözlerinizle sizi sahaya çağıralım; Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız, Türkiye genelinde yerel seçim tarihini öne çekin. Üsküdar'ı da tekrar edelim ve bakalım kumpaslarla düşürdüğünüz belediyeyi vatandaşlar size verecek mi? Bakalım kumpaslarla yürümeye çalıştığınız İstanbul'da yediğiniz 1 milyon oy farkının daha da açıldığını vatandaş tescil edecek mi? Herkesi arsızlığıyla, huysuzluğuyla, uğursuzluğuyla yüzleşmeye davet ediyorum. Türkiye'de seçimli demokrasiyi rafa kaldırmak hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye'de seçimi anlamsız kılarak yurttaşa umutsuzluk yaymaya çalıştığınızın farkındayız; ama bunu başaramayacaksınız. Türkiye demokratik rejimle ve millet iradesiyle yönetilmeye devam edilecektir" diye konuştu.

Günaydın, "Hiç kuşkusuz Üsküdar'daki seçimlere itiraz edeceğiz. Ancak hakkıyla yapılmış seçimleri iptal eden yargının kumpasla yapılmış seçim konusunda ne diyeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yeni Parti'li Günaydın: Üsküdar'daki seçimlere itiraz edeceğiz - Son Dakika

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