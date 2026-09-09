İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

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Suriye'nin İdlib vilayetinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 10'a yükseldi.

Suriye'nin İdlib vilayetindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada bilanço arttı. 

4 KİŞİ ÖLDÜ

Vilayete bağlı Sarmada kenti yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerindeki depoda mühimmatların infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan, ilk belirlemelere göre yaralı sayısının da 10'a yükseldiğini bildirdi.

BÖLGEYE ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri sivillerin güvenliği için bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı. Patlamayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Suriye, İdlib, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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