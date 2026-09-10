Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi muhabirleriyle bir araya gelerek gündemdeki önemli soruşturmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Gürlek; AHBAP Derneği'nin mali boyutundan Gülistan Doku ve Kâşif Kozinoğlu dosyalarındaki yeni şüphelere, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik adli süreçten İBB dosyasındaki ek iddianame hazırlığına kadar birçok başlığı detaylandırdı.

AHBAP VE HALUK LEVENT HAKKINDAKİ MALİ TESPİTLER

AHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkındaki soruşturmanın mali boyutuna ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, dosyada yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para trafiğinin tespit edildiğini aktardı. Toplanan paraların yanı sıra elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen çok sayıda müştekinin beyanlarının da incelendiğini ifade eden Gürlek, ABD'deki bir klinikten 4 milyon 600 bin dolarlık borç senedi alındığı yönündeki iddiaya da değindi.

Soruşturmanın detaylarını paylaşan Gürlek:

"AHBAP soruşturmasında dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor. Toplanan bu paraların dışında bir de müştekiler var. Elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen kişiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Taşınmazların devir süreçlerine ilişkin adli tespitlere dikkat çeken Gürlek, "Az önce görüştüğüm bir kişi, Amerika'da bulunan kliniğine Haluk Levent'in geldiğini, 4 milyon 600 bin dolar verdiğini söylüyor. Taşınmazların doğrudan Haluk Levent adına değil, önce asistanı Yeliz Kaya adına, ardından Esin Önder Çağlayan'a devredildiğine ilişkin işlemler bulunuyor" şeklinde konuştu. Gürlek ayrıca depolarda çürümeye terk edildiği öne sürülen yardım malzemelerinin de araştırıldığını, MASAK tespitleri ve itirafçı beyanlarının dosyaya girdiğini belirtti.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA "KİMYASAL MADDE" ŞÜPHESİ

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli katetmeler sağlandığını belirten Gürlek, genç kızın naaşının birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine dair beyanların bulunduğunu kaydetti. Naaşın son olarak Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik ifadelere işaret eden Gürlek, "kimyasal madde" ihtimaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor."

Soruşturmanın geçmiş dönemlerinde görev yapan kamu görevlilerinin usulsüz müdahalelerle olayın aydınlatılmasını engellemeye veya delilleri karartmaya çalıştıklarına yönelik iddiaların da mercek altında olduğunu söyleyen Gürlek, "Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil" diyerek adli sürecin unvan gözetilmeksizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASINDA ALMANYA'DAN ADLİ YARDIM TALEBİ

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik sürdürülen mali soruşturmanın uluslararası boyuta taşındığını belirten Adalet Bakanı Gürlek, Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı. Yapılan işlemlerin kaynak ve aktörlerinin tespiti amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmalarının işletildiğini belirten Gürlek, dosya kapsamında yaklaşık 80 kişinin tutuklu olduğunu söyledi.

Gürlek konuya ilişkin, "Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor" dedi. Bakan Gürlek, dinî duyguların istismar edilmesi suretiyle üst kademedeki bazı isimlere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğu yönündeki ciddi iddiaların araştırıldığını sözlerine ekledi.

İBB DOSYASINDA EK İDDİANAME HAZIRLIĞI VE KÂŞİF KOZİNOĞLU DOSYASI

Ekrem İmamoğlu davasında tanık baskısı yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturma süreçlerinde yeni delil ve ihale raporlarının incelendiğini ifade etti. Ek iddianame hazırlığına dair konuşan Gürlek, "İBB ile ilgili, yargılamaya konu olan dosyanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçleri de bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu" şeklinde konuştu.

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın da yeniden açıldığını duyuran Gürlek, yurt dışında firari bulunan FETÖ bağlantılı eski bir cezaevi personelinin beyanları sonrası yeni adli işlemlerin yapıldığını bildirdi. Gürlek, "Kâşif Kozinoğlu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Ölümün arkasındaki sır perdesine ilişkin ise "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor" açıklamasını yaptı.

YARGI MENSUPLARINA MESAJ: DOSYANIN KAPAĞINDAKİ İSMİ KAPAT, İÇİNDEKİ DELİLLERE BAK

Siyasete ilişkin Melih Gökçek ve Ahmet Davutoğlu hakkındaki dosyaları da içeren soruşturmaların sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Gürlek, yargı mensuplarının kararlarında kişilerin unvan ve makamlarından etkilenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Soruşturmalarda "Dosyanın kapağındaki ismi kapat, içindeki delillere bak" anlayışının hakim olması gerektiğini belirten Gürlek, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Ucu nereye giderse gitsin, kim çıkarsa çıksın; dosyanın kapağındaki ismi kapat, içindeki delillere bak. Kararını yalnızca hukuka ve delile göre ver. Kişilerin isimleri, unvanları, makamları veya görevleri önemli değil."