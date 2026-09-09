Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İzmir\'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

KAHRAMANLARI ANARAK İZMİRLİLERE SELAM YOLLADI

Erdoğan mesajında, Millî Mücadele'yi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İzmirli vatandaşlara selamlarını iletti.

“TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE, MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

İZMİR'İN KURTULUŞU

İzmir, bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor.

15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin çıkarma yapmasıyla başlayan işgal, Büyük Taarruz'un ardından sona erdi. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanan taarruzun ardından Türk ordusu Anadolu'yu batıya doğru ilerleyerek geri aldı. Fahrettin Atay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e ilk giren birlik oldu.

İzmir'in kurtuluşu, her yıl 9 Eylül'de düzenlenen törenlerle anılıyor.