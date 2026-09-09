Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor

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- Anadolu Ajansı için serbest kameramanlık yapan Firdaus Wajidi de haber alınamayan grupta yer alıyor

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağ patlamasını haberleştirmek üzere bölgeye giden, aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Endonezya'nın Banten bölgesinden Arama Kurtarma Ofisi Şefi Al Amrad, yaptığı açıklamada, içinde 5 foto muhabiri, iki mürettebat ve bir rehberin bulunduğu sürat teknesinden haber alınamadığını ifade etti.

Amrad, sahadaki arama kurtarma ekiplerinin grupla henüz iletişim kuramadığını ve yerlerini tespit edemediğini ifade etti.

Haber alınamayanlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) için serbest kameramanlık yapan Firdaus Wajidi dahil olmak üzere Endonezya'nın devlet haber ajansı Antara, Merdeka ve iNews ajanslarında çalışanlar da yer alıyor.

Öte yandan, Anak Krakatau'daki şiddetli patlamalar sona erse de adadaki volkanik faaliyetler sürüyor.

Yanardağ patlaması hava trafiğini olumsuz etkilemişti

Endonezya'nın Anak Krakatau Yanardağı'nda 6 Eylül'de patlama meydana gelmiş ve volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükselmişti.

Patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmişti.

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında yaklaşık 340 bin yolcu mahsur kalmıştı.

Daha sonra havacılık için koşulların güvenli olduğu belirlenmiş, patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı ve Halim Perdanakusuma Havalimanı'nın yanı sıra 3 havaalanı yeniden faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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