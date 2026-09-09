Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama - Son Dakika
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Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM\'den net açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yeni bir yasak getirildiği ve evde şarj yapanlara yüz binlerce lira ceza uygulanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, söz konusu düzenlemelerin amacının izinsiz ve teknik standartlara aykırı elektrik tesisatı müdahalelerini önlemek olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada elektrikli araçların evde şarj edilmesi ile alakalı paylaşılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarında elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söküleceği ve araçlarını evlerinde şarj edenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı iddia edilmişti.

DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EVDE ŞARJ EDİLMESİ YASAKLANMADI”

Açıklamada, elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Düzenlemelerin temel amacının çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve teknik şartlara uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

DMM, bu kuralların muhtemel yangın ve kazaların önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçladığını ifade etti.

APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ ÜNİTESİ NASIL KURULACAK?

DMM’nin açıklamasına göre, ikiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda elektrikli araç şarj ünitelerinin belirli teknik koşullara uygun şekilde kurulması gerekiyor.

Şarj ünitesinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde kurulması, gerekli izinlerin alınması ve ihtiyaç duyulması halinde elektrik projesinde tadilat yapılması gerekiyor.

Kurulumların ayrıca onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun olması gerektiği kaydedildi.

“CEZALAR EVDE ŞARJ ETMEYE YÖNELİK DEĞİL”

Açıklamada sosyal medyada gündeme gelen yüksek para cezalarına da açıklık getirildi.

DMM, iddia edilen cezaların elektrikli aracın evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan kaynaklanmadığını belirtti.

Söz konusu cezaların sayaç dışı bağlantı, kaçak elektrik veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte bulunan mevzuat ihlallerine yönelik olduğu bildirildi.

DMM’DEN “RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN” ÇAĞRISI

DMM açıklamasında, teknik düzenlemelerin çarpıtılarak kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Vatandaşlardan asılsız sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Dezenformasyon, Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama - Son Dakika

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