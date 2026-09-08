Küçükçekmece'de yıkımı süren bina çöktü, o anlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yıkımı süren bina çöktü, o anlar kamerada

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina tamamen çöktü. Olayda yaralanan olmazken, çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve mahalle toz bulutuyla kaplandı.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın çöküş anı saniye saniye görüntülendi.

YIKIM SIRASINDA KORKU DOLU ANLAR

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'ndeki bir sitenin yıkımı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında bina tamamen çöktü.

O ANLAR KAMERADA

Çökme nedeniyle panikleyen vatandaşlar etrafa kaçarken, mahalleyi toz duman kapladı. Olayda yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan binanın tamamen çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yıkımı süren bina çöktü, o anlar kamerada - Son Dakika

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