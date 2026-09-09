Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalına ilişkin soruşturma derinleşti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, görüntülerin internet üzerinden para karşılığında pazarlandığı öne sürülen ağla ilgili yeni bulgular dosyaya girdi.

80 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ DETAYI

NTV'den Sinan Kunter’in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün hazırladığı araştırma raporunda, soruşturmanın odağındaki Telegram kanalının reklamında 80 binden fazla görüntü bulunduğuna ilişkin ifadelerin yer aldığı belirlendi. İlk etapta 15 bin görüntüden söz edilirken, incelemelerde çok daha büyük bir arşivin pazarlandığına yönelik bulgulara ulaşıldı.

SADECE GÜZELLİK MERKEZİYLE SINIRLI DEĞİL

Savcılığın yürüttüğü soruşturma, kayıtların yalnızca güzellik merkezinden elde edilen görüntülerden oluşmadığı ihtimalini de gündeme getirdi.

Görüntülerin pazarlandığı kanallarda içeriklerin otobüs, AVM, etek altı ve IP kamera gibi ifadelerin de bulunduğu 20 ayrı kategoriye ayrıldığı tespit edildi. Dosyaya giren bulgular, farklı mekanlardan elde edilen görüntülerin de arşivde bulunabileceğini gösteriyor.

ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki mesajlaşmalar da incelemeye alındı. Dosyaya giren bir yazışmada şüphelilerden birinin, "Grubun hepsi Türk içerik. Daha neler var bende oraya atmadığım" dediği belirlendi.

GÖRÜNTÜLER PARA KARŞILIĞINDA PAZARLANMIŞ

Gizlice kaydedildiği değerlendirilen görüntülerin Telegram ve X üzerinden para karşılığında izletildiği ve dağıtıldığı öne sürüldü. Siber ekipler, görüntülerin hangi cihazlardan ve mekanlardan elde edildiğini ve dağıtım ağının kapsamını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLAMALAR

Bakırköy'deki skandalın ağustos ayında ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinin işletmecisi ile gizli kamera sisteminin kurulmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Görüntüleri para karşılığında sattığı öne sürülen şüpheliler de soruşturma kapsamında yakalandı ve tutuklananlar oldu.