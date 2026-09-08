Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor - Son Dakika
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Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Benzema ihrama girdi! Kabe\'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
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Şu anda kulüpsüz olan dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Kabe ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İhramlı halde Kabe'nin önünde poz veren Fransız yıldız, paylaşımına “Alhamdulillah for everything...” notunu düştü. Türkçede “Her şey için Allah'a şükür” anlamına gelen bu ifadeye beğeni yağıyor.

Karim Benzema, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'yi ziyaret etti. Yıldız futbolcu, ziyareti sırasında ihramlı halde Kabe'nin önünde çekilen fotoğrafını kişisel hesabından paylaştı.

“HER ŞEY İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR”

Benzema'nın fotoğraftan çok paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Fransız yıldız, “Alhamdulillah for everything...” ifadelerini kullanarak “Her şey için Allah'a şükür” mesajını verdi. Benzema ayrıca paylaşımına beyaz kalp ve dua eden eller emojilerini ekledi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Benzema'nın Kabe'nin önünden yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun özellikle “Her şey için Allah'a şükür” anlamına gelen mesajı öne çıktı.

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Karim Benzema, Fransız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    hiç benzemaa 0 1 Yanıtla
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