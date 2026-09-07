Denizli Buldan\'da oğlunu öldürüp gelinini yaralayan 93 yaşındaki baba tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde oğlunu tüfekle öldüren ve gelinini yaralayan 93 yaşındaki yaşlı adam, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buldan'ın Karaköy Mahallesi'nde yaşanan olayda tüfekle oğlu İsmail Uysal'ı öldüren ve gelini S.U.'yu yaralayan Süleyman Uysal, olayın ardından Buldan İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri ve soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme ve kasten yaralama suçları kapsamında tutuklandı. 93 yaşındaki Süleyman Uysal, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.