Semin Öztürk Şener ve Türk Yıldızları 11\'inci Sivrihisar Hava Gösterileri\'nde buluştu

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, birbirinden renkli ve heyecan dolu gösterilere sahne oldu. Türkiye'nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson ve Türk Yıldızları ekibinin gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 11'nci kez düzenlediği hava gösteriyle 2 gün havacılık tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Necati Artan tesislerindeki hava gösterilerinin ikinci ve son gününe havacılık tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde, deneyimli pilotların gerçekleştirdiği akrobasi uçuşları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteriler, Türkiye'nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'un 'Vecihi 14' isimli replika uçağıyla sergilediği performans ve finalde Türk Yıldızları gösterisiyle tamamlandı.

'ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM'

Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla zor manevralar sergilediği gösterisinin ardından seyircileri selamlarken, hayranlarına imza verdi. Şener'i görmek isteyenler imza çadırı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bu yıl ki gösterilere katılımın yüksek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Şener, "Bu sene 11'nci yılımız, ben kendi adıma çok heyecanlıyım. 11'nci yılda da Yeni Menekşe ile birlikte gökyüzündeydim. Hem de bu kadar değerli katılımcılarımızla birlikte, gerçekten çok dolu dolu geçti. Hem Türk havacılık tarihinin gökyüzünde canlandırıldığı hem de müzemiz envanterine yeni katılan hava araçlarımızla gökyüzündeydik. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bizimle bu heyecanı paylaşan havacılık tutkunlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

FİNALİ, TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Sivrihisar Hava Gösterileri'nin finalinde Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği olan Türk Yıldızları gösteri yaptı. Konya'dan havalanarak Eskişehir'in Sivrihisar semalarına gelen 6 jetin yer aldığı Türk Yıldızları, yaptığı gösteriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Gösteriyi izleyenlerden Nevin Bardakçı (53), özellikle Semin Öztürk Şener ve Türk Yıldızları'nın gösterilerini çok beğendiğini belirterek, "Babaanne ve torun olarak gösterileri izlemeye geldik. Sürekli de gösterileri takip ediyoruz. Gösteriler çok güzeldi, hepsini beğeniyorum ve gurur duyuyorum. Semin Öztürk Şener'i takip ediyorum, çok beğeniyorum. Uçmak isterdim aslında onlarla beraber. Türk Yıldızlarını da izledim. Onları da gittiği yerlerde takip ediyorum, çok seviyorum" diye konuştu.