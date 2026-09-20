Kocaeli Dilovası'nda Turkuaz Polyester'de siyah duman tepki çekti, firma arıza dedi - Son Dakika
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Kocaeli Dilovası'nda Turkuaz Polyester'de siyah duman tepki çekti, firma arıza dedi

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Kocaeli Dilovası\'nda Turkuaz Polyester\'de siyah duman tepki çekti, firma arıza dedi
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Kocaeli Dilovası'ndaki GEBKİM OSB'de Turkuaz Polyester bacasından yükselen siyah duman tepkiye neden oldu. Firma, olayın termal oksidizerdeki tıkanma nedeniyle oluşan arızadan kaynaklandığını, denetimde çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Turkuaz Polyester isimli fabrikanın bacasından yükselen siyah dumanlar bölgede tepkiye neden olurken, ilgili firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma yetkilileri, dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını ve yapılan denetimlerde çevreye zarar verecek bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

Olay 18 Eylül tarihinde, Dilovası GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Turkuaz Polyester isimli üretim tesisinde meydana geldi. Tesisin bacasından yükselen siyah dumanlar ve çevreye yayılan koku nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirten bölge çalışanları ile çevre sakinleri, durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Çevreye kimyasal maddelerin yayılabileceğinden endişe ettiklerini dile getiren vatandaşlar, iddialara ilişkin yetkili kurumlardan denetim talebinde bulundu.

Firmadan açıklama geldi

Görüntülerin ve tepkilerin ardından ilgili firma yönetiminden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 8 Eylül tarihinde meydana geldiği belirtilerek, "İddialara konu olan olay, 8 Eylül 2026 tarihinde termal oksidizer sisteminin serpantinlerinde meydana gelen tıkanma nedeniyle yaşanan arızadan ötürü gerçekleşmiştir. Arıza nedeniyle tesisimizin bacasından kısa süreli bir siyah duman çıkışı yaşanmış, teknik ekiplerimizin anında müdahalesiyle sistem derhal güvenli konuma alınmıştır. Teknik arıza nedeniyle yanma sisteminde çok kısa süreli oksijen yetersizliği oluşmuş, bunun sonucunda yanma verimi geçici olarak düşerek siyah duman meydana gelmiştir. Bu anlık olay, aynı gün GEBKİM OSB Çevre Birimi tarafından tutanakla kayıt altına alınmış ve kurumumuza gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Ardından olay GEBKİM OSB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İl Çevre Müdürlüğü denetiminde olumsuzluğa rastlanmadı"

Durumun aynı gün GEBKİM OSB Çevre Birimi tarafından tutanak altına alındığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirildiği aktarılan açıklamanın devamında, "İlgili resmi kurumlarca da düzenli şekilde denetlenen fabrikamızda, nitekim 18 Eylül 2026 tarihinde GEBKİM OSB'nin talebi üzerine İl Çevre Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanan tutanakta da çevre ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı resmi makamlarca teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
DilovasıKocaeliGüncelÇevreOSBSon Dakika

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