Konya Hadim'de 15 kadın kenevirden dokuma yapıyor, belediye 6 ay maaş verecek

ZEHRA MELEK TUĞLU/RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Hadim ilçesinde yürütülen "İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine Projesi" kapsamında kadınlar dokuma tezgahlarının başına geçti.

Hadim Belediyesi, Karatay Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Muradın Olsun Derneğince yürütülen projeyle 6 hafta dokuma kursu alan 15 kadın, kenevir ipinden dokuma yapıyor. İlk 6 ay belediyenin maaş vereceği kadınların kooperatifleşmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, AA muhabirine, geçmişte ilçede hemen hemen her evde bulunan dokuma tezgahlarında Hadim bezinin dokunduğunu söyledi.

Bugün bu dokumacılığın unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Çetiner, dokumacılığı tekrar canlandırabilmek için MEVKA ile ortak proje hazırladıklarını, bu kapsamda modern dokuma tezgahlarında 15 kadına eğitim verildiğini belirtti.

Çetiner, projeyle kenevirden kumaş dokuyup, işleyip katma değeri yüksek bir ürün haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, atölyenin henüz 1 yıl önce kurulduğunu, 6 ay daha belediyenin finanse edeceğini bildirdi.

Çetiner, henüz ürünlerin satışını yapmadıklarını, proje kapsamında ürünlerin pazarlanması noktasında da gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir kapı açtık. Kenevir ham maddesini, ipini başka yerlerden temin ediyoruz. Henüz eğitim aşamasındayız. Seccade, masa örtüsü gibi ürünler dokuyorlar. İlerleyen süreçte Hadim bezi de dokumaya başlayacaklar. Bundan sonraki dönemlerde, ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaklaşık 6-7 milyon liralık bir proje. İlçemizde iş imkanları oldukça sınırlı. Böyle bir kaynak oluşturarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlçemiz giderek göç veriyor. Bu projeyle hem göçün önüne geçmek hem de zamanla göçü tersine çevirmek istiyoruz."

"Hepimiz ev hanımıyız"

Dokuma atölyesinin şefi Mukadder Çüngür de atölyede 15 kadının 6 haftalık dokuma kursu aldığını söyledi.

Çocukluğunda kadınların Hadim bezi dokuduklarını gördüğünü dile getiren Çüngür, "Hadim'in kültürünü biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz ev hanımıyız. Tam gün mesai yapıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları masa örtüsü, seccade gibi çeşitli şekillerde işliyoruz." ifadesini kullandı.

Atölyede çalışan 4 çocuk annesi Fatma Taşdemir de dokuma atölyesi açılacağını duyunca başvurduğunu belirterek, "Gelir elde etmek, eve bir katkıda bulunmak için güzel bir imkan oldu. İnşallah devam ettiririz. El birliğiyle inşallah bu işi yürüteceğiz, daha ileriye götüreceğiz." dedi.