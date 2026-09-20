Konya Hadim'de 15 kadın kenevirden dokuma yapıyor, belediye 6 ay maaş verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Hadim'de 15 kadın kenevirden dokuma yapıyor, belediye 6 ay maaş verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Hadim'de yürütülen kenevir dokuma projesinde 6 haftalık kursu alan 15 kadın, kenevir ipinden seccade ve masa örtüsü gibi ürünler dokuyor. Yaklaşık 6-7 milyon liralık projede ilk 6 ay belediye maaş verecek; istihdam sağlanıp göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

ZEHRA MELEK TUĞLU/RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Hadim ilçesinde yürütülen "İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine Projesi" kapsamında kadınlar dokuma tezgahlarının başına geçti.

Hadim Belediyesi, Karatay Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Muradın Olsun Derneğince yürütülen projeyle 6 hafta dokuma kursu alan 15 kadın, kenevir ipinden dokuma yapıyor. İlk 6 ay belediyenin maaş vereceği kadınların kooperatifleşmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, AA muhabirine, geçmişte ilçede hemen hemen her evde bulunan dokuma tezgahlarında Hadim bezinin dokunduğunu söyledi.

Bugün bu dokumacılığın unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Çetiner, dokumacılığı tekrar canlandırabilmek için MEVKA ile ortak proje hazırladıklarını, bu kapsamda modern dokuma tezgahlarında 15 kadına eğitim verildiğini belirtti.

Çetiner, projeyle kenevirden kumaş dokuyup, işleyip katma değeri yüksek bir ürün haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, atölyenin henüz 1 yıl önce kurulduğunu, 6 ay daha belediyenin finanse edeceğini bildirdi.

Çetiner, henüz ürünlerin satışını yapmadıklarını, proje kapsamında ürünlerin pazarlanması noktasında da gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir kapı açtık. Kenevir ham maddesini, ipini başka yerlerden temin ediyoruz. Henüz eğitim aşamasındayız. Seccade, masa örtüsü gibi ürünler dokuyorlar. İlerleyen süreçte Hadim bezi de dokumaya başlayacaklar. Bundan sonraki dönemlerde, ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaklaşık 6-7 milyon liralık bir proje. İlçemizde iş imkanları oldukça sınırlı. Böyle bir kaynak oluşturarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlçemiz giderek göç veriyor. Bu projeyle hem göçün önüne geçmek hem de zamanla göçü tersine çevirmek istiyoruz."

"Hepimiz ev hanımıyız"

Dokuma atölyesinin şefi Mukadder Çüngür de atölyede 15 kadının 6 haftalık dokuma kursu aldığını söyledi.

Çocukluğunda kadınların Hadim bezi dokuduklarını gördüğünü dile getiren Çüngür, "Hadim'in kültürünü biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz ev hanımıyız. Tam gün mesai yapıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları masa örtüsü, seccade gibi çeşitli şekillerde işliyoruz." ifadesini kullandı.

Atölyede çalışan 4 çocuk annesi Fatma Taşdemir de dokuma atölyesi açılacağını duyunca başvurduğunu belirterek, "Gelir elde etmek, eve bir katkıda bulunmak için güzel bir imkan oldu. İnşallah devam ettiririz. El birliğiyle inşallah bu işi yürüteceğiz, daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
KenevirKültürGüncelHadimKonyaKadınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:49:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya Hadim'de 15 kadın kenevirden dokuma yapıyor, belediye 6 ay maaş verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement