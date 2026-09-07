Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Hersek’teki savaş suçları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. “Bosna Kasabı” olarak anılan Mladiç’in cenazesine binlerce kişi katılırken, Sırbistan Ordusu’nun tören birliği savaş suçlarından hüküm giymiş Mladiç’in ardından askeri tören kapsamında ateş etti.

MLADİÇ İÇİN BELGRAD’DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

1995 yılında Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesiyle sonuçlanan soykırımın başlıca sorumlularından biri olan Mladiç, Lahey’deki cezaevinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Mladiç’in cenazesi, Avrupa Birliği ve Bosna Hersek’ten gelen uyarılara rağmen Belgrad’daki Topçider Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedildi.

TABUTUNUN BAŞINDA MADALYALARI SERGİLENDİ

Mladiç’in cenazesi öncesinde Sırp Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayine binlerce kişi katıldı. Kiliseye gelenler arasında Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti entitesinden yöneticiler, Sırp siyasetçiler ve Mladiç’in eski silah arkadaşları da yer aldı.

Mladiç’in tabutunun başında askerler nöbet tutarken, savaş suçlarından hüküm giymiş komutanın madalyaları da tabutun önünde sergilendi.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Cenaze töreninin ardından Mladiç’in naaşı Topçider Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki defin sırasında Sırbistan Ordusu’nun tören birliği tarafından askeri tören gerçekleştirildi.

Mladiç’in, 1994 yılında hayatını kaybeden kızı Ana Mladiç’in yanına defnedildiği bildirildi.

AB’DEN TEPKİ: YERİ YOK

Avrupa Komisyonu, savaş suçlularının yüceltilmesinin AB değerleriyle bağdaşmadığını açıkladı. Komisyon, soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesine AB’ye üye ülkelerde veya aday ülkelerde yer olmadığını belirtti.

Srebrenitsa Anneleri Derneği de Belgrad’daki törene sert tepki göstererek organizasyonu “Avrupa’da son 70 yılın en büyük faşist buluşması” olarak nitelendirdi.

BOSNA HERSEK’TE YAYINLARA KARARTMA

Bosna Hersek’teki bazı kablolu televizyon dağıtım şirketleri ise Mladiç’in cenazesini canlı yayınlayan televizyon kanallarının sinyallerini kesti. Uygulamanın, ülkede soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesine yönelik yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.