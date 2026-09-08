Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu - Son Dakika
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Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

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Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen başkan vekilliği seçimini dördüncü turda AK Partili aday Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından belediye binası önünde tansiyon yükseldi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte belediye binasına girmeye çalışan AK Partili yöneticiler, CHP ve Yeni Parti grubunun sert protestolarıyla karşılaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek üzere toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, 4 turlu zorlu bir oylama maratonuna sahne oldu.

SEÇİM BİTTİ, BİNAYA KOŞTULAR 

Oylamanın dördüncü turunda AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçilmesinin hemen ardından belediye binası çevresinde ve girişinde hareketli saatler yaşandı. Gültekin’in zaferinin ilan edilmesiyle birlikte AK Partili yöneticiler belediye binasına geçmek istedi. 

CHP VE YENİ PARTİLİLER YUHALADILAR 

Ancak bina girişinde toplanan CHP ve Yeni Parti mensupları AK Partili grubu protesto etti. Yuhalama sesleri ve yükselen tepkiler eşliğinde AK Partili isimlerin belediye binasına koşarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

4 TUR SÜREN KRİTİK SEÇİM MARATONU

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından saat 09.00’da toplanan belediye meclisinde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Seçimde turlar şu şekilde sonuçlandı:

  • 1. Tur: Dündar Ziya Gültekin 21 oy, Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı.
  • 2. Tur: Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti blokundan Gültekin’e 1 oy kaydı.
  • 3. Tur: Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayına geçen oy sayısı 2’ye yükseldi.
  • 4. Tur: Gültekin 23 oyda kalarak oy çokluğuyla Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği koltuğuna oturdu.

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Harun Gençtürk Harun Gençtürk:
    Üsküdar’a hayırlı olsun 20 30 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Üsküdarlılar için hayırlı olsun 15 24 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    Bu şekilde kazanıp neyi elde ettiniz? Bu şekilde ancak muhalefeti güçlendirirsiniz ve öylede oldu. 20 10 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    4 turun önemi yok, gerekirse 25 tur da sürerdi. İşte demokrasileri.. :) 11 11 Yanıtla
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