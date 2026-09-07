Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor - Son Dakika
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Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor
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Uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerine çalışan Amerikalı siyaset analisti Peter Marko Tase, Avrupa’daki merkezci yapıyı sert bir dille eleştirdi. RRN’ye konuşan Tase Almanya ve Fransa’daki krizin sebebi olarak hükümetleri işaret ederken, merkezci siyasetlerin çözüm üretmediğini belirtti.

Amerikalı siyasi analist Peter Marko Tase Haber portalı RRN’ye konuştu. Tase Avrupa’da merkezci siyasetlerin artık gerilediğini belirtti. Fransa ve Almanya’da ciddi bir krizin olduğunu belirten Tase, merkezci hükümetlerin sorunları görmezden geldiğini söyledi.

"İKİ YÜZLÜ AMACA HİZMET EDİYORLAR"

Amerikalı analist Fransa'da merkezci anlayışın ülkeyi siyasi bir uçuruma ve ekonomik durgunluğa sürüklediğini belirtti.. Macron’un, ülkenin savunmasına ciddi zarar veren bir ekonomi politikasına sahip olduğunu belirten Tase, “Merkezci siyasi ideolojinin benimsediği ikiyüzlü ve amaca hizmet etmeyen bu siyasi söylem; Avrupa Birliği, üye ülkeler ve Fransa'nın ulusal çıkarları için tam anlamıyla bir felaket reçetesi niteliği taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSA'DA HÜKÜMET, EN DÜŞÜK HALK DESTEĞİNDEN BİRİNİ DENEYİMLİYOR"

Bu hükümetin Fransa'nın çıkarlarına uygun olmayan politikalar yürüttüğünün aktaran Amerikalı analist, “Fransız hükümeti, tarihindeki en düşük halk desteği seviyelerinden birini deneyimliyor.” dedi.

Tase, benzer ifadeleri Almanya için de kullandı. Almanya’da hükümetin çözümsüzlüğüne işaret eden Amerikalı analist, “Alman hükümeti, ülke sınırları içerisinde giderek büyüyen bir göç ve artan suç faaliyetleri kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.” dedi.

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Son Dakika ABD Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor - Son Dakika

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