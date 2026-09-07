Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp - Son Dakika
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Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp

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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıktı, 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hastanede 6 bin 672 kişi tedavi görürken, afet bölgelerinde 21 bin 402 güvenlik çalışanı görevlendirildi. Nepal hükümetinin yas ilan etmesiyle bayraklar yarıya indirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği, 4 bin 996 kayıp kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, afete ilişkin son bilançoyu açıkladı.

CAN KAYBI 1355'E YÜKSELDİ

Açıklamaya göre, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 4 bin 996 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afetten etkilenen 6 bin 672 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

21 BİN 402 GÜVENLİK ÇALIŞANI GÖREVLENDİRİLDİ

Afet bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetleri, yardım dağıtımı, cenazelerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 402 güvenlik çalışanının görevlendirildiği açıklandı.

Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar devam ederken, kayıp kişilerin bulunması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı belirtildi.

ÜLKEDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Nepal hükümeti, yaşanan büyük felaket nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan etti. Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Yerel halk da hayatını kaybedenler ve halen kayıp olan kişiler için anma törenleri düzenledi.

KÖPRÜLER YIKILDI, YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede büyük çaplı hasara neden oldu. Düzinelerce köprü yıkılırken çok sayıda yol zarar gördü. Arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için bölgeye helikopterler sevk edildi.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET ETTİ

Afetin nedenine ilişkin dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bölgede sel öncesinde kaydedilen ve ilk olarak deprem olarak değerlendirilen 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketle ilgili verilerini güncelledi.

Merkez, sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu açıkladı.

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görev yapan uzmanlar da selin, dağlık bölgeden kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp - Son Dakika

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