Belçika'da Camiye İslam Karşıtı Saldırı
Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi'ne cuma namazı öncesi kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Kapı ve pencerelere nefret mesajları ile gamalı haç çizilirken, girişe köpek pisliği bırakıldı. Cami yönetimi polise şikayette bulundu, soruşturma sürüyor.
Belçika'nın Schelle bölgesindeki camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, Schelle'deki Tawfieq Camisi'nin 4 Eylül'de cuma namazı öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındığını belirtti.
Cami yönetim kurulu, olay nedeniyle büyük şok yaşadıklarını kaydederek, nefret mesajları ve gamalı haçların kapı ve pencerelere çizildiğini, köpek pisliğinin ise girişin önüne döküldüğünü aktardı.
Kurul polise şikayette bulunurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mohamed Amin Chaib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın münferit bir vandalizm vakası olmadığını, Müslüman düşmanlığının "iğrenç ve açık bir göstergesi" olduğunu belirterek, yerel yetkilileri camilerin güvenliğini artırmaya çağırdı.
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