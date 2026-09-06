Belçika'da Camiye İslam Karşıtı Saldırı

Belçika'nın Schelle bölgesindeki camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, Schelle'deki Tawfieq Camisi'nin 4 Eylül'de cuma namazı öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındığını belirtti.

Cami yönetim kurulu, olay nedeniyle büyük şok yaşadıklarını kaydederek, nefret mesajları ve gamalı haçların kapı ve pencerelere çizildiğini, köpek pisliğinin ise girişin önüne döküldüğünü aktardı.

Kurul polise şikayette bulunurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mohamed Amin Chaib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın münferit bir vandalizm vakası olmadığını, Müslüman düşmanlığının "iğrenç ve açık bir göstergesi" olduğunu belirterek, yerel yetkilileri camilerin güvenliğini artırmaya çağırdı.