Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş\'tan peş peşe açıklama

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tribünleri üzen bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri Yaşar Gerçek'e müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gerçek'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Acı haberin ardından Fenerbahçe, taraftarı Yaşar Gerçek için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş da Yaşar Gerçek'in vefatının ardından bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe camiasına başsağlığı diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.