Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama - Son Dakika
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Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş\'tan peş peşe açıklama
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbide acı bir olay yaşandı. Karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tribünleri üzen bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri Yaşar Gerçek'e müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gerçek'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Acı haberin ardından Fenerbahçe, taraftarı Yaşar Gerçek için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş da Yaşar Gerçek'in vefatının ardından bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe camiasına başsağlığı diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

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Son Dakika Spor Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    eder eder. tabi ruhsuzlar yüzünden . 3 1 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzücü bir durum 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    13 yıldır şampiyon olcaz diye bekledi. Göremeden gitti. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Aydın Sayın Mustafa Aydın Sayın:
    bir bjk li olarak FB camiasına, merhumun ailesine sevenlerine ,başsağlığı ve sabır dilerim.keske yenilseydik 6 a 0 ama o vatandaşımız ölmeseydi.bir gün aynı tribünde iki farklı renklerle maç seyretme hayalimi kurmaya devam ediyorum.spor barış , kardeşlik ve muhabbettir.. 1 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
    Bu oynadığınız oyunla herkez kriz geçirdi 0 0 Yanıtla
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