İran'ın Senendec kenti yakınlarında tankerin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü - Son Dakika
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İran'ın Senendec kenti yakınlarında tankerin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü

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İran'ın Kürdistan eyaletindeki Senendec kenti yakınlarında akaryakıt yüklü tankerin de karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralıların durumu ve kazanın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

İran'ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı trafik kazasının ardından patlama meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinin Senendec kenti yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki kazaya akaryakıt yüklü bir tankerin de karıştığı ve kaza sonucunda patlama meydana geldiği bildirildi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Yetkililer, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Eyalet Acil Servis Başkanı Babak Hedayi, kurtarma ve acil yardım ekiplerinin olayın ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların durumunun değerlendirilmesi ve olay yerinin güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hedayi, kazanın nedeninin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Senendec kenti yakınlarında tankerin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Senendec kenti yakınlarında tankerin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü - Son Dakika
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