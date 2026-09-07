Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti - Son Dakika
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Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez altın madalyaya uzandı. Şampiyonluk kürsüsünde ay-yıldızlı bayrağımız çekilirken İstiklal Marşı’nı gözyaşlarıyla okuyan Türk vatandaşlığına sahip oyuncumuz Sinead Jack-Kısal, maç sonu Türkçe olarak "Çok mutluyum, bugün Türkiye şampiyon!" sözleriyle büyük gurur yaşattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Finalde iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, karar setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluğun ardından düzenlenen madalya töreninde ise son derece duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

GÖZYAŞLARI İLE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU 

2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenerek Türk vatandaşlığı alan ve 2022’den bu yana Türk statüsünde forma giyen Trinidad ve Tobago asıllı milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal, madalya seremonisinde duygularına hakim olamadı.

Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

Şampiyonluk kürsüsünde Türk bayrağının göndere çekildiği sırada İstiklal Marşı’na büyük bir coşkuyla eşlik eden tecrübeli orta oyuncu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Jack-Kısal’ın yaşadığı bu gurur ve duygu dolu anlar ekran başındaki milyonları duygulandırdı.

Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

"BUGÜN TÜRKİYE ŞAMPİYON!"

Kürsü töreninin ardından mikrofonların karşısına geçen yıldız oyuncu, şampiyonluk hislerini Türkçe olarak dile getirdi. Yüzündeki büyük tebessümle mutluluğunu paylaşan Sinead Jack-Kısal, samimi tonuyla şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Bugün maç çok zor, ama bugün Türkiye şampiyon!"

Türkçe konuşarak zafer coşkusunu paylaşan ve Türkiye’ye olan bağlılığıyla sporseverlerin gönlünde bir kez daha taht kuran Jack-Kısal’ın bu anları sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Voleybol, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Filenin Sultanları Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti - Son Dakika

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