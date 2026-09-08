Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik - Son Dakika
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Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Okan Buruk\'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla eleştirilen Abdülkerim Bardakcı için Sporting maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı taraftarların “Biz bu adamla Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağız?” sözleriyle tepki gösterdiği tecrübeli stoperin, Devler Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasına yedek başlaması ve yerine El Chadaille Bitshiabu'nun forma giymesi gündemde.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde savunma hattında sürpriz bir değişiklik ihtimali ortaya çıktı. Son RAMS Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'de başlamayabileceği belirtildi.

SON MAÇTA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mario Lemina'nın sakatlanmasının ardından ikinci yarının başında oyuna giren Abdülkerim, bazı pozisyonlarda rakipleri karşısında yerde kalması ve müdahalelerde geç kaldığı gerekçesiyle eleştirildi.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a>'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Tecrübeli stoperin özellikle RAMS Başakşehir'in hızlı hücumlarındaki görüntüsünü yeterli bulmayan bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçını işaret ederek “Biz bu adamla Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağız?” yorumunda bulundu.

SPORTING MAÇINDA YEDEK KALABİLİR

RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından gözler Sporting maçına çevrilirken Abdülkerim'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın Sporting karşılaşmasına ilk 11'de başlamama ihtimali bulunuyor.

YERİNE BITSHIABU GÜNDEMDE

Okan Buruk'un Abdülkerim yerine El Chadaille Bitshiabu'yu ilk 11'de görevlendirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Savunma hattındaki tercih henüz kesinleşmezken, Sporting deplasmanı öncesinde Bitshiabu seçeneği öne çıkıyor.

Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Böylece RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından performansı tartışılan Abdülkerim'in, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında kulübeye çekilme ihtimali ortaya çıktı. Son kararın maç öncesinde netleşmesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Güzel karar 4 0 Yanıtla
  • hayat adamı hayat adamı:
    barış alperide defedin 3 0 Yanıtla
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