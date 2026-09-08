Vanlı Kara Haydar tutuklandı - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar tutuklandı

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Sabah gözaltına alınan "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Tançalan, çıkarıldığı mahkemece kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Tançalan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SABAH GÖZALTINA ALINDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASINDAN TUTUKLAMA KARARI

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.

Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Tançalan, çıkarıldığı mahkemece, lara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Vanlı Kara Haydar tutuklandı

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ

MASAK incelemesi, çiftin 6 Eylül 2026'da Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerindeki "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğünü de kapsadı. Tutanakta Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğinde ziynet eşyaları bulunduğu kaydedildi. Düğünle ilgili bazı içeriklerde kullanılan "kilosu kadar altın takıldı" ifadesi de incelemeye yansıdı.

DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEYE ALINDI

KOM tutanağında yalnızca ziynet eşyaları yer almadı. Çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı da kayda geçirildi. Ekipler, düğünde görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasını çiftin mali profiliyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına aldı.

Vanlı Kara Haydar tutuklandı

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Tutanaktaki en dikkat çekici ifadelerden biri düğünün niteliğine ilişkin oldu. KOM ekiplerinin hazırladığı belgede düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verildi. Çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile kamuoyuna yansıyan görüntüler de inceleme kapsamına girdi.

ALTIN VE PARALARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odağında çiftin mali durumu ile sergilediği yaşam standardı arasındaki uyum bulunuyor. Düğünde görülen yüksek değerli altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının kaynağı da soruşturma kapsamında inceleniyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturmanın henüz bir mahkumiyet kararı anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı Kara Haydar tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    takı takmak suçmgaliba 1 4 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Devlet 18 yaşındadır adamın gözünün yaşına bakmaz. 5 0 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    super devam bu sekilde kolay zengin olanlara 3 0 Yanıtla
  • Ömer Polat Ömer Polat:
    Arpalar ekilmesden içeriye kara haydar beyaz haydar sonuç duvar arası 1 0 Yanıtla
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