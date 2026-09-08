Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

Türkiye\'den 12 ülkenin İsrail\'e yaptırım kararına ilk tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına karşı Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yönelik ulusal yasaklar uygulama kararı almasına Türkiye'den destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz." denildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına yönelik uluslararası tepkiler giderek artarken, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden dikkat çeken bir adım geldi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR"

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki eylemleri, iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor. Yerleşimcilerin benzeri görülmemiş düzeydeki şiddeti ve yerleşimlerin genişletilmesi nedeniyle durum hızla kötüleşiyor. Buna, kabul edilemez olan E1 yerleşim projesi için ihale ilan edilmesi kararı da dahil. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney, daha fazla zararın önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

12 ÜLKE İMZA ATTI

Ekonomik kısıtlama kararına değinilen açıklamada, "Bugün Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere, uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşim yerleriyle mal ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirme veya Avrupa'daki kısıtlamaları destekleme niyetlerini teyit etmektedir ve ulusal usulleri doğrultusunda bu tür önlemleri ve diğer tedbirleri aktif olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda İngiltere, Fransa ve Kanada; İrlanda, İspanya, Hollanda, Norveç ve Belçika tarafından halihazırda atılmış olan önemli adımları memnuniyetle karşılamakta olup yerleşimlerden gelen malların ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri hayata geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK YORUM

Karara Türkiye'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasadışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN BENZER KARARLAR ALMASINI BEKLİYORUZ"

İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail’in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz."

İNGİLTERE'NİN KONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

Öte yandan İsrail yönetimi, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Kararla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı.

12 ÜLKE İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki ülkeler, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu girişime Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç destek verdi.

Ülkeler, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirtirken, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim projesine de tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GELDİ

Ortak bildiride İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılırken, yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara yönelik ticari kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İsrail yönetimi ise alınan yaptırım kararlarına diplomatik karşılık verme yoluna gitti. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması kararı, yaptırımların ardından gelen ilk dikkat çekici misillemelerden biri oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, İngiltere, Türkiye, Kanada, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • mahmuterdem65@icloud.com [email protected]:
    çok merak ediyorum Türkiye neden katılmadı sadece destek vermiş 15 2 Yanıtla
  • rnwk9kntmb rnwk9kntmb:
    anca destek verin siz yapmayın 13 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Türkiye zaten siz kabul etmeseniz de İsrail’e ambargo uyguluyor İsrail neden Türkiye’ye düşman 9 5 Yanıtla
    İsmail Şimşek İsmail Şimşek:
    Ya düşman olduğu falan yok. Sadece beyni uyuşuk olanlari böyle kandırıyorlar. 0 1
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Desteklemeniz güzel ama ondan daha güzeli bizde katılıyoruz diyebilmeniz aynı eyleme sizde katılında safimiz belli olsun.. 11 2 Yanıtla
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    hadi Türkiye sende boykot yapta görelim elin gavurları bak boykot yaptı 10 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
6 maçta 4 yenilgi almıştı Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi 6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
’’Bu kez şampiyon olacağız’’ dedikleri sezona felaketle başladılar ''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
Hakim Ziyech’in yeni takımı duyuruldu Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler!
Orkun Kökçü’den Serdal Adalı’nın verdiği prime itiraz Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz
Antalya’da yangın devam ediyor Alevler ilçe sınırını aştı Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız

19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
16:54
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
16:37
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 20:17:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement