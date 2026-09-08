Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

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Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri Beşiktaş derbisinin ardından bir şok da TFF'den geldi. TFF, futbolun itibarını küçük düşürmeye yönelik açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Aziz Yıldırım'ı PFDK'ya sevk etti. Sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Valahoviç de Milan Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in dev derbisinde Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maç, saha içinde yaşanan kavgalar ve mücadele sonrası açıklamalarla da dikkat çekti

AZİZ YILDIRIM VE KERAM AKTÜRKOĞLU PFDK YOLCUSU

Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Hakem yönetimine ve federasyona yönelik sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de aynı suçlamayla PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. 

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI VLAHOVİÇ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Derbinin bir diğer ceza sevki ise Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dušan Vlahovic, maç sırasında Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Škriniar'a yaptığı uygunsuz el hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kerem Aktürkoğlu, Dusan Vlahovic, Milan Skriniar, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dusan Vlahovic Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Cemiloğlu Murat Cemiloğlu:
    Önce TFF ve MHK Adam olsun, Doğru düzgün Maç yönetsinler. 9 3 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    skirinar ? 5 6 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Skriniar neden sevk edilmedi oda benzer el hareketi yapıyor 6 4 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    geçir bi mutluluk 2 2 Yanıtla
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