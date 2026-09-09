Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı - Son Dakika
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Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yeni iç giyim koleksiyonunun tanıtımı için siyah dantel korse ve iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti. 38 yaşındaki yıldız, iddialı pozlarını "Yaz bitti ama hâlâ paylaşacak fotoğraflarım var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yeni iç giyim koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. 38 yaşındaki yıldız, siyah dantel korse ve iç çamaşırıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YAZ BİTTİ AMA HÂLÂ PAYLAŞACAK FOTOĞRAFLARIM VAR"

Siyah ve çiçek desenli dantel tasarımla kamera karşısına geçen Rihanna, çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Yaz bitti ama hâlâ paylaşacak fotoğraflarım var" notunu düştü.

Açık havada gerçekleştirilen çekimde Rihanna'nın kırmızı ruju ve saç stili de dikkat çekti. Ünlü yıldız, farklı açılardan verdiği pozlarla koleksiyonun parçalarını sergiledi.

Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

ÜZERİNDEKİ KORSENİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Rihanna'nın çekimde tercih ettiği siyah dantel korsenin satış fiyatının 149,95 dolar, korsenin takımındaki iç çamaşırının ise 29,95 dolar olduğu belirtildi.

Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

YAZ BOYUNCA KAMERA KARŞISINDAYDI

Rihanna, yaz aylarında da farklı iç giyim koleksiyonlarının tanıtımı için çeşitli çekimler gerçekleştirdi. Temmuz ayında siyah-beyaz dantel tasarımlarla kamera karşısına geçen şarkıcı, görünümünü 165 bin doları aşan mücevherlerle tamamlamıştı.

Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Ağustos ayında da farklı bir konseptle objektif karşısına geçen Rihanna, son paylaşımıyla yaz aylarında gerçekleştirilen çekimlerden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medya, Magazin, Rihanna, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Rihanna Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı - Son Dakika
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