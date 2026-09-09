Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var - Son Dakika
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Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var
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Singapur'da düşük gelir grubunda olan vatandaşlar, devlet destekli sosyal konutlarda aylık yaklaşık 994 TL'den başlayan fiyatlarla kiracı olabiliyor. Uygun fiyatlı konutlardan yararlanabilmek için düşük gelir grubunda olmak ve program kapsamında belirlenen uygunluk kriterlerini karşılamak gerekiyor.

Dünyanın gayrimenkul fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerinden Singapur, uyguladığı sosyal konut modeliyle dikkat çekiyor. Ülkede düşük gelirli vatandaşlar, devlet destekli konutlarda aylık 26 Singapur dolarından, yaklaşık 994 TL'den başlayan kiralarla yaşayabiliyor. Ancak düşük kiralardan yararlanabilmek için sosyal konut programının gelir ve uygunluk şartlarını karşılamak gerekiyor.

KİRALAR 994 LİRADAN BAŞLIYOR

Singapur yönetiminin Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB) aracılığıyla yürüttüğü sosyal konut sistemi, özellikle dar gelirli ailelerin ve yaşlıların barınma ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Devlet sübvansiyonundan yararlanan dar gelirli aileler için aylık kira bedelleri 26 ile 275 Singapur doları arasında değişiyor. En düşük kira bedeli güncel kurla yaklaşık 994 TL'ye karşılık geliyor.

KİMLER BU EVLERDE YAŞAYABİLİYOR?

Düşük kiralı konutlar herkese açık değil. Sistem öncelikle düşük gelirli aileler, tek başına yaşayan yaşlılar ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik uygulanıyor. Devlet desteğinin miktarına göre ödenecek kira da değişiyor.

Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

1 VE 2 ODALI DAİRELER ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal konut programında özellikle 1 ve 2 odalı küçük daireler bulunuyor. Lengkok Bahru, Henderson ve Bukit Merah gibi bölgelerde yoğunlaşan konutlar, yüksek arsa ve gayrimenkul fiyatlarına rağmen temel barınma ihtiyacını uygun maliyetle karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

ŞEHİRDEN İZOLE EDİLMİYORLAR

Sosyal konutların yalnızca düşük kiralarıyla değil, konumlarıyla da dikkat çektiği belirtiliyor. Konutlar toplu taşıma hatları, sağlık merkezleri ve okullara erişimin mümkün olduğu bölgelerde bulunuyor.

Blokların orta sınıfa yönelik konutlarla yan yana inşa edilmesi sayesinde farklı gelir grupları aynı parkları, ulaşım ağlarını ve ortak alanları kullanabiliyor.

YAŞLILAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR MODEL

Bukit Merah gibi sosyal konut bölgelerinde yaşayanların yüzde 20'sinden fazlasını 65 yaş üstü kişiler oluşturuyor. Tek başına yaşayan yaşlılar ve devlet yardımı alan kişiler de kent merkezinden uzaklaştırılmadan destekli konutlarda yaşayabiliyor.

Singapur, Ekonomi, kiracı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Singapur Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var - Son Dakika
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