Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Inter'i 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Inter'i 2-1 yendi

Şampiyonlar Ligi\'nin ilk haftasında Real Madrid, Inter\'i 2-1 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Real Madrid, evinde Inter'i 2-1 yendi; Manchester City, Porto'yu deplasmanda Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Aston Villa, Borussia Dortmund ve Real Betis'in 3-2'lik galibiyetleriyle gollü geçen maçlar sonrası ilk hafta tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 6 maçla başladı. Real Madrid, evinde Inter'i mağlup ederken, Manchester City ise Haaland'ın golleriyle Porto'yu deplasmanda yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en önemli maçında Real Madrid ile Inter, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, eflatun-beyazlılardaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Madrid ekibi 14. dakika Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Valverde kaleci Martinez'in hatasını affetmedi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İtalyan ekibi 77'da Carlos Augusto ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

Haaland, 59. maçında 59 gole ulaştı

Sezona Enzo Maresca yönetiminde başlayan Manchester City, ilk hafta maçında Porto'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Erling Haaland, 47 ve 90+1. dakikalarda fileleri havalandırdı. İngiliz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Norveçli golcü, kariyerinde çıktığı 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59 gole ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde RB Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City formalarıyla Devler Ligi'nde oynadı.

3 maçta gol düellosu

Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada 5'er gol kaydedildi. Aston Villa, Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Villarreal'i 3-2'lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ise Real Betis'i konuk etti. Fransız ekibi iki kez öne geçtiği mücadeleyi 3-2 kaybetti. Lille, son 34 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

AEK Atina: 1 - LASK Linz: 0

Club Brugge: 2 - Aston Villa: 3

Borussia Dortmund: 3 - Villarreal: 2

Real Madrid: 2 - Inter: 1

Porto: 0 - Manchester City: 2

Lille: 2 - Real Betis: 3

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Manchester, Real Betis, Dortmund, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Inter'i 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 02:25:47. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, Inter'i 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement