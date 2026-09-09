Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatılan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilirken, feth-i kabir işleminin cuma günü gerçekleştirileceği öğrenildi.

MEZARI CUMA GÜNÜ AÇILACAK

Feth-i kabir işlemiyle Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örnekler üzerinde inceleme yapılması ve ölüm nedeninin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında firari olduğu öğrenilmişti.

OLAY GÜNÜNE DAİR ÇARPICI İDDİALAR

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Kozinoğlu, ifade vermesine kısa süre kala, tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011'de yaşamını yitirmişti.

Dosyadaki bilgilere göre Kozinoğlu, olay günü sabah duş aldıktan sonra koğuşunda fenalaştı. Yan koğuştakilerin acil yardım butonuna bastığı, ancak kamera kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerde merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyanın müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak alarmı bastırdığı öne sürüldü. Acil sağlık ekibinin de o sırada yemekte olduğu ve ilk müdahalenin geciktiği iddia edildi.

İLK RAPORDA KALP HASTALIĞI DENİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Harp Dairesi'nde uzun yıllar görev yapan Kozinoğlu, 1995'te kendi isteğiyle emekli olduktan sonra MİT'e katılmıştı. Orta Asya, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da görev yapan Kozinoğlu, MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

2011'deki ölümünün ardından hazırlanan kesin ölüm raporunda doku örneklerinde kimyasal etkileşim veya zehir bulgusuna rastlanmadığı, ölümün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. Yeniden açılan soruşturmayla birlikte Kozinoğlu'nun ölüm nedeni bir kez daha mercek altına alındı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Harp Dairesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1995'te kendi isteğiyle emekli olup MİT'e katılan Kozinoğlu; Orta Asya, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da kritik görevler üstlenmişti. MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığı da yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atanmıştı. 2011'deki vefatının ardından hazırlanan kesin ölüm raporunda, doku örneklerinde kimyasal etkileşim veya zehir bulgusuna rastlanmadığı ve ölümün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. Buna rağmen kamuoyunda zehirlenme ve müdahale eksikliği iddiaları 15 yıl boyunca tartışılmaya devam etti.