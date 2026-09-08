Esenler'de tatlıcıdan sadaka kutusunu çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Esenler'de bir şüpheli, tatlı siparişi verdiği dükkanın sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin aynı gün başka bir dükkandan da hırsızlık yaptığı iddia edildi.
ESENLER'de bir şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanına giren şüpheli tatlı siparişi verdi. Şüpheli, dükkan çalışanının siparişi hazırladığı sırada sadaka kutusunu elindeki poşetin içerisine koydu. Siparişi hazırlanan şüpheli, para çekme bahanesiyle dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüphelinin aynı gün içerisinde başka bir dükkandan da hırsızlık yaptığı iddia edildi.
Kaynak: DHA
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