Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, PSG'nin kendisine olan ilgisinden transfer hayaline, Şampiyonlar Ligi hedeflerinden sarı-kırmızılılara transfer kararına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Rus 10 numara, en büyük hayalinin Barcelona'da forma giymek olduğunu belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin kendisine olan ilgisinden transfer hayaline, Şampiyonlar Ligi hedeflerinden sarı-kırmızılılara transfer kararına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 

"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"

PSG'nin kendisini transfer etmek istediğini açıklayan Batrakov, ''Tercihimi Galatasaray'dan yana kullanmak istedim. PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum." açıklamasında bulundu.

Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

"GALATASARAY'A GELİRKEN ŞÜPHEM OLMADI"

Galatasaray'a transfer süreci hakkında da konuşan Batrakov, "Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük kulüp. Ayrıca size şöyle söyleyeyim. Eskiden Leroy Sane ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim. Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti." " dedi.

Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

"HAYALİM BARCELONA'DA OYNAMAK''

Barcelona'da forma giymek istediğini aktaran Rus 10 numara, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum." sözlerini sarf etti. 

Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSTEDİĞİ RAKİPLER

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi kurası çekilmeden önce karşılaşmak istediği takımların da belli olduğu belirtildi. Rus 10 numaranın istediği rakipler arasında Celtic, AEK, Napoli, Villarreal, Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona ve PSG yer aldı.

Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

Galatasaray, Barcelona, Futbol, Dünya, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Morutan ile kadife ayak cicildao aynı dertten gitti ?? akıbet belli 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bu ne ya GS futbolcusu böyle demeç vermez işiniz gücünüz takımı karistirmak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü 3 erkeğin sonu korkunç oldu Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü! 3 erkeğin sonu korkunç oldu
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı
Rihanna yine çok iddialı Verdiği pozlarla sınırları zorladı Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar Ama tek bir şartı var Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var

20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte yeni renk seçenekleri
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:44
Fenerbahçe’de ayrılık: Becao, Rusya’ya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:39
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:29:24. #7.12#
SON DAKİKA: Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement