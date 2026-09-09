Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum - Son Dakika
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Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmesine ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yorum geldi. Katıldığı canlı yayınında konuşan Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti." dedi. Görüşmeye ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan önce Özel'in yorum yapması dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın yatırım ve projelerini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede başkentte hayata geçirilmesi planlanan altyapı ve metro projelerine yönelik süreçlerin ele alındığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA YORUM

Gelişmeye ilişkin ilk siyasi değerlendirme ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Katıldığı Koza TV canlı yayınında konuşan Özel, Yavaş'ın projeler için randevu talep edeceğinden daha önceden haberi olduğunu belirtti.

"GÖRÜŞME TALEP ETTİĞİNİ BANA SÖYLEMİŞTİ"

Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti." ifadelerini kullandı. Açıklamanın CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Özel'den gelmesi kulislerde dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum - Son Dakika
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