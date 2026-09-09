ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı - Son Dakika
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ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı

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ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneyi daha batırdı. Operasyonda mürettebat indirildikten sonra tekne batırıldı ve şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi; ABD ordusu kartellerin lojistik ağlarına yönelik operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı (CENTCOM), uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha Doğu Pasifik'te batırıldığını açıkladı.

ABD ordusundan uyuşturucu kartellerine bir darbe daha geldi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün (JTF-WHEM) Doğu Pasifik'te uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha operasyon düzenlediği bildirildi. Los Choneros karteli ile bağlantılı olduğu doğrulanan tekneye ABD güçlerinin çıkarma yaptığı belirtilerek, "Mürettebat indirildikten sonra tekne batırılmış, şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edilmiştir" denildi. ABD ordusunun narko-teröristlerin lojistik ağlarını hedef alan hassas operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

ABD ordusu kartellere yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı

Son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandıran SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan çok sayıda yakıt ikmal teknesini batırmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı - Son Dakika
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