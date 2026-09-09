Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Sporting: Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Barış Alper.

CANLI ANLATIM:

28' Topu bir türlü uzaklaştıramadık ve Sporting Lizbon ilk şutunda golü buldu. Quaresma savunmadan çıkarak hücuma katıldı, Davinson Sanchez onu karşılamaya gitti. Doumbia topu Zalazar'a aktardı, Zalazar ortaladı. Araújo'nun önünde Sara ve Batrakov topa müdahale edemedi, meşin yuvarlak Geny Catamo'nun önünde kaldı. Catamo vuruşunu yaptı ve top ağlarımıza gitti.

27' Maalesef top ağlarımızda. Skor 1-1 oldu.

26' Luis Suarez, Uğurcan Çakır'a baskı yaparken kalecimize faul yaptı ve Uğurcan'ı yere düşürdü. Hakem Espen Eskas, Suarez'i sözlü olarak uyardı.

24' Gabriel Sara sağ kanattan son çizgiye indi, Inacio araya girerek topu aldı. Sporting Lizbon hücuma çıkıyor.

22' Sporting Lizbon'da Altimira, Batrakov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' TOP AĞLARIMIZDA AMA OFSAYT! Sporting Lizbon’da Issa Doumbia’nın pasında Maximiliano Araújo ortayı yaptı. Ismail Jakobs araya girmeye çalıştı, top Luis Suárez’in önünde kaldı ve Suárez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı havada! GOL geçerli değil, hâlâ 1-0 öndeyiz!

16' Gabriel Sara’nın ortasında top bir kez daha Sporting Lizbon’un kale sahasına yükseldi. Gonçalo Inacio yine araya girerek topu taca gönderdi.

15' Sallai sağ kanattan Aleksey Batrakov’a pasını verdi. Batrakov içeriye girerek Yunus Akgün’ü topla buluşturmak istedi ancak Maximiliano Araujo’nun müdahalesiyle top kornere çıktı. Korner kullanacağız!

14' Şu an oyunun kontrolü tamamen bizde! Galatasaray, Sporting Lizbon karşısında topa daha fazla sahip oluyor ve oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.

12' Orta sahada Gabriel Sara’dan ileriye, Barış Alper Yılmaz’a doğru derinlemesine bir pas geldi. Ancak top Barış’a ulaşmadan Sporting Lizbon kalecisi Rui Silva çıkarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

9' Sallai’nin ceza sahasına gönderdiği ortada Aleksey Batrakov topa hareketlendi ancak Sporting savunması ondan önce araya girerek topu taca gönderdi. Taç kullanacağız!

7' Lucas Torreira, UEFA organizasyonlarındaki ilk golünü attı! Uruguaylı orta saha, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki 25. maçında ilk gol sevincini yaşadı.

6' ÖNE GEÇTİK! Lucas Torreira sahneye çıktı! Ismail Jakobs’un taç atışında top uzun şekilde sekti, ceza sahasında yaşanan karambolde Torreira topu ağlara gönderdi. Sportingli oyuncular topun çizgiyi geçmediği yönünde itirazlarda bulundu ancak hakem Espen Eskas golü verdi!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Galatasaray golü buluyor. Portekiz'de öne geçiyoruz.

4' Sporting Lizbon ceza sahasına doğru gönderilen yüksek topta Barış Alper Yılmaz baskısını yaptı. Eduardo Quaresma, baskı altında topu taca gönderdi. Taç kullanacağız!

3' Sara'nın kornerden ortasında Sallai'nin şutu üstten auta çıkıyor.

3' Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe doğru gönderdi. Davinson Sanchez ön direkte hareketlendi ancak Sporting savunmasında Gonçalo Inacio müdahale etti. Korner kullanacağız!

2' Sallai’nin sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz’a gönderdiği pasta Barış yerde kaldı. Hakem Espen Eskas faulü belirledi, temsilcimiz sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.