İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Sarmada yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerindeki bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan yaptığı açıklamada, ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve ilk verilerin patlamanın mühimmattan kaynaklandığını gösterdiğini belirtti. İdlib Basın Müdürlüğü, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Patlamayla ilgili inceleme devam ediyor.